CALCIOMERCATO LAZIO/ Sarri: “Il club sa di cosa c’è bisogno ma siamo bloccati”

La sessione di calciomercato invernale è ancora lunga ma in casa Lazio per il momento non è chiaro se potranno o meno arrivare nuovi elementi in grado di potenziare l’organico. Intanto proseguono gli impegni ufficiali per i biancocelesti che ieri sera sono stati sconfitti per 2 a 1 dall’Inter in trasferta a San Siro. Al termine dell’incontro l’allenatore laziale Maurizio Sarri, a cui rivolgiamo gli auguri di compleanno dovendo spegnere 63 candeline proprio oggi, ha parlato in sala stampa risponendo alle domande dei giornalisti presenti.

Il tecnico toscano sulle possibili mosse del club ha spiegato: “Rinforzi? Non lo so, siamo bloccati dall’indice di liquidità che non si capisce bene che c…o sia. La società sa che c’è bisogno di qualcosa. A me i giocatori di qualità piacerebbe farli giocare tutti insieme però spesso abbiamo preso troppi gol per i miei gusti e essendo il responsabile devo fare qualche tentativo diverso. Il completamento per quello che ho in mente io no, serve qualcosa in più anche a livello numerico. Ci sono tanti giocatori ma qualcuno non è adatto al nostro gioco. Un mercato non ci basta, sarebbe importante cominciare a intervenire perché fare tutto in un mercato potrebbe essere complicato.”

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MOSSE DEI BIANCOCELESTI

La finestra di calciomercato chiuderà ufficialmente solo alla fine di questo gennaio ed alla Lazio ci si auspica di trovare qualche innesto in grado di aiutare la squadra per il prosieguo della stagione. I biancocelesti valutnao ulteriori partenze per poter operare in entrata ma la situazione rimane in stallo aspettando di conoscere quale sia effettivamente l’entità della somma da coprire per pareggiare il fantomatico indice di liquidità.

