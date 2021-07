CALCIOMERCATO LAZIO/ Scambio Sarabia-Correa col Psg, per Hysaj si attende l’annuncio

CALCIOMERCATO LAZIO, CORREA PIÙ LONTANO!

Per la Lazio si profila all’orizzonte un possibile scambio di calciomercato molto importante con il Paris Saint Germain. Non è più un mistero che i biancazzurri abbiano individuato in Joaquin Correa l’elemento sacrificabile per aumentare il budget di mercato e portare a termine alcune indicazioni di calciomercato del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Correa in questi giorni è impegnato in Coppa America con l’Argentina e soprattutto è reduce da una stagione da 28 presenze e 8 gol in campionato, alla quale però vanno aggiunte 3 prodezze in Champions League.

Il presidente Lotito considera il “Tucu” uno dei suoi pezzi pregiati e parte da una base d’asta di 45 milioni di euro che per ora è stata ritenuta eccessiva dal PSG, principale estimatore di Correa. I transalpini sarebbero però pronti a mettere sul piatto il cartellino di Pablo Sarabia. A segno con la Spagna a Euro 2020, l’ex Siviglia ha disputato 27 partite segnando 6 reti nella Ligue 1 francese. Non abbastanza per convincere il club a considerarlo incedibile.

CALCIOMERCATO LAZIO, SARABIA CONTROPARTITA IDEALE

La contropartita potrebbe dunque essere Sarabia per arrivare a Correa, questa la mossa del PSG considerando che Maurizio Sarri potrebbe schierarlo sia destra che a sinistra del suo tridente offensivo: lo spagnolo tra l’altro ha segnato in carriera proprio alla Lazio nella sfida dei sedicesimi di finale di Europa League nel 2019. Al momento le cifre per l’affare di calciomercato sono quelle note: detto della Lazio che valuta Correa 45 milioni di euro, il Paris Saint Germain considererebbe Sarabia elemento da 25 milioni. Ma sarebbe disposto ad aggiungerne solo 10 cash per chiudere l’affare, la metà di quanto al momento vorrebbe la Lazio che dovrebbe valutare anche l’ingaggio da 3 milioni netti a stagione di Sarabia, abbastanza oneroso per le classe del club. Nel frattempo è vicinissima alla chiusura l’operazione che porterebbe Elseid Hysaj ad essere il primo rinforzo per Sarri: riunione nella giornata di giovedì tra il club e l’agente del giocatore, fumata bianca ormai possibile già nel weekend.

