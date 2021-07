Calciomercato Lazio/ Shaqiri nel mirino, Caicedo vuole restare

CALCIOMERCATO LAZIO: SHAQIRI PIACE, IL LIVERPOOL LO VALUTA…

Il nome sicuramente in primo piano in questo momento per il calciomercato Lazio è senza dubbio quello di Xherdan Shaqiri. L’attaccante esterno svizzero del Liverpool, reduce da un bel cammino con la sua Nazionale agli Europei 2020, già diverse volte è stato accostato ai biancocelesti in passato, stavolta però la voce dall’Inghilterra sembra parlare di una situazione assai concreta e interessante. La testata The Athletic UK, in particolare, parla di un vero e proprio “pressing” da parte della società biancoceleste per regalare al nuovo allenatore Maurizio Sarri un altro esterno di qualità dopo l’arrivo di Felipe Anderson, che torna così alla Lazio. Per quanto riguarda Xherdan Shaqiri, il giocatore svizzero è dato in uscita dal Liverpool e il club inglese ne avrebbe fatto una valutazione di 13 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro), che è all’incirca la cifra pagata dai Reds per prelevarlo qualche stagione fa dallo Stoke City. Il contratto di Xherdan Shaqiri scade nel 2023, la Lazio proverà a portarlo in Italia sperando che la sua seconda esperienza in Serie A sia più felice dei soli sei mesi giocati con l’Inter ormai parecchi anni fa.

CALCIOMERCATO LAZIO: PARLA FELIPE CAICEDO

Un altro nome che potrebbe essere interessante per il calciomercato Lazio, questa volta in uscita, è quello di Felipe Caicedo, che sta lavorando ad Auronzo di Cadore, tradizionale sede del ritiro per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Con Ciro Immobile reduce dagli Europei 2020 e quindi in vacanza, Caicedo per ora è il perno dell’attacco insieme a Vedat Muriqi. L’ecuadoriano ha parlato ai microfoni della Rai ribadendo di voler restare alla Lazio, anche perché ha grande fiducia in Maurizio Sarri, uno degli allenatori “più forti in giro”. La squadra dunque, nelle parole di Felipe Caicedo, “è pronta per questa sfida, noi vogliamo arrivare più in alto possibile”. Sul suo futuro, l’attaccante è stato chiaro: “Io sono qui, al momento sono un giocatore della Lazio e sono tranquillo. Purtroppo ogni mercato sono un po’ in discussione, ma io sono contento di lavorare. Vado avanti giorno per giorno”. Caicedo dunque si immagina ancora con la maglia della Lazio, felice per il record di gol nei minuti finali, ma desideroso anche di avere occasioni per segnare anche prima del finale delle partite. Con Sarri l’obiettivo è sempre “giocare in avanti con allegria” e Caicedo cerca “di lavorare ogni giorno” per convincere il suo nuovo mister.

