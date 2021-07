Diretta Presentazione Sarri alla Lazio/ Streaming video tv: oggi la conferenza stampa

DIRETTA PRESENTAZIONE SARRI: I PROGETTI DEL NUOVO ALLENATORE DELLA LAZIO

Si accende oggi, 9 luglio 2021 la diretta della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio: alle ore 12.00 è infatti stata prevista la conferenza stampa dove il tecnico di origine campane si presenterà con tutti i crismi alla stampa e al popolo biancoceleste. Dunque siamo impazienti di aprire la nuova era Sarri in casa Lazio: il tecnico, confermato da Lotito solo lo scorso 9 giugno, infatti pronuncerà le sue prime parole come nuovo allenatore biancoceleste e certo parlerà ampiamente di progetti e ambizioni per la prossima stagione ormai alle porte, magari regalando anche qualche indiscrezione succulenta sul calciomercato, su cui il club della capitale è sempre molto attivo.

PRESENTAZIONE SARRI ALLENATORE DELLA LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

Stando alle ultime indicazioni, non è prevista una diretta tv della presentazione di Sarri alla Lazio, ma la conferenza stampa dovrebbe comunque essere disponibile in diretta streaming video sui profili social del club. Va aggiunto che le principali tv sportive, Sky News 24 ad esempio, sicuramente saranno in diretta da Formello per cogliere i momenti fondamentali della conferenza stampa del nuovo tecnico.

DIRETTA PRESENTAZIONE SARRI ALLA LAZIO: COME MAURIZIO È ARRIVATO NELLA CAPITALE

Impazienti di dare il via alla diretta della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio, ci pare doveroso andare a ricordare i passaggi principali dell’approdo del tecnico originario di Napoli al club della capitale. Come ben ricordiamo, la vicenda seguì tempi molto veloci: a fine maggio con un colpo a sorpresa e contratto già scritto, Inzaghi decise all’ultimo di non firmare il rinnovo con la Lazio per volare all’Inter: Lotito dunque si è visto costretto mettersi subito sul mercato per cercare una nuova guida in panchina. Subito allora si è fatto il nome di Sarri, ex di Napoli e Chelsea, fermo da un anno: già il nove giugno è poi arrivato l’annuncio ufficiale del club, che nella nota ha pure precisato che il tecnico sarà legato alla società biancoceleste per due anni a circa 3 milioni di euro di ingaggio (più bonus legati agli obbiettivi). E ora dopo quasi un mese di attesa è tempo che i riflettori si accendano su Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio: al via la conferenza stampa di presentazione!

