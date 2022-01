CALCIOMERCATO LAZIO/ Stallo per Casale, Sarri: “Vorremmo tenere Luiz Felipe”

L’indice di liquidità continua a tenere sotto scacco il calciomercato in entrata della Lazio che però nel frattempo sta comunque operando sotto traccia al fine di potenziare l’organico. Per quanto riguarda il reparto arretrato i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Nicolò Casale, ventitrenne di proprietà dell’Hellas Verona a cui è legato fino al giugno del 2026. Secondo quanto rivelato dalla redazione de lalaziosiamonoi.it, il direttore Tare starebbe provando ad aggiudicarselo già per gennaio.

La formula del trasferimento di Casale alla Lazio dovrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro divisi tra 5 milioni da pagare subito ed il resto a giugno. Tuttavia, stando ai rumors, sulle tracce del classe 1998 si segnala anche la presenza di altre importanti società del nostro campionato come il Milan ed il Napoli e proprio gli azzurri sarebbero la meta preferita dal giocatore per il prosieguo della sua carriera.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

Oltre ai vari movimenti in entrata ed in uscita, in questi giorni di calciomercato invernale anche in casa Lazio bisogna fare i conti con qualche contratto in scadenza da sistemare. Chi potrebbe dire addio in estate è ad esempio Luiz Felipe, in scadenza proprio al termine della stagione attualmente in corso, e secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore per lui si potrebbero aprire le porte della Roma. I giallorossi hanno bisogno di nuovi innesti di livello in difesa e potrebbero tentare il calciatore proponendogli un contratto a febbraio. In ogni caso ieri in conferenza stampa mister Sarri al riguardo ha spiegato: “Non so cosa farà ma c’è la volontà di tenerlo. Il ragazzo sta facendo bene e ci ha dato l’impressione di poter crescere ancora.”

