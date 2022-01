CALCIOMERCATO LAZIO/ Tare: “Lavoriamo per sbloccarci” L.Alberto: “Tante voci ma…”

In casa Lazio si sta ragionando sulle ultime mosse da effettuare in questa fase finale della finestra di calciomercato invernale. A conferma di ciò sono arrivate anche la parole del direttore sportivo Igli Tare, intervistato da Sky Sport prima della partita contro l’Atalanta pareggiata ieri per 0 a 0. Il dirigente ha spiegato: “Noi più che sugli avversari, facciamo la corsa su noi stessi. Questo è un campionato che ha mille e grosse difficoltà e queste cose ci hanno fatto capire tanto. Per questo dico che per noi è fondamentale non pensare troppo in avanti e vivere la giornata. Tra uno o due mesi vedremo dove ci troveremo in classifica.”

Lo stesso Tare ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando per sbloccare l’indice di liquidità. Qualche possibilità c’è. Le cose purtroppo cambiano giorno per giorno, a volte in positivo e a volte in negativo. La fiducia c’è. Se riusciamo a fare quello che dobbiamo fare siamo ben contenti di aiutare squadra e allenatore. Sbloccarlo con le cessioni? Più che questo anche attraverso giocatori da mandare in prestito.”

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

In orbita Lazio non mancano di certo le voci di calciomercato riguardanti possibili colpi in entrata o eventuali partenze. Un calciatore sempre molto chiacchierato in questo senso è Luis Alberto, accostato più volte al Milan nel recente passato. Intervistato da Sky Sport, lo spagnolo ha spiegato: “Siamo lì per l’Europa. La squadra deve entrare in Europa. Dobbiamo crescere e fare quello che chiede il mister. Stiamo imparando il progetto nuovo e penso che sia la cosa più importante. Dobbiamo essere fiduciosi e vedere dove possiamo arrivare. Se il progetto Lazio è adatto a me? In questi anni ho sentito tante cose su di me. Io sto tranquillo. Ho un contratto con la Lazio. Da tanti anni pensano tutti che voglio andare via. Ho parlato con il presidente, fino a quando lui non mi manda in un’altra squadra sto qui tranquillo.“

