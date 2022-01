CALCIOMERCATO LAZIO/ Ufficiale Fares al Torino, pista russa per Muriqi

In questa sessione di calciomercato invernale la dirigenza della Lazio è al lavoro per sistemare l’organico a disposizione di mister Sarri in vista della seconda parte della stagione. Al fine di aggiungere nuovi innesti alla rosa del tecnico toscano i biancocelesti devono però completare delle nuove cessioni così da rientrare poi nei parametri indicati dall’indice di liquidità. Chi ha salutato i biancocelesti è Mohamed Fares, passato in maniera ufficiale al Torino nella giornata di ieri dopo i tanti rumors.

Intervistato da Torino Channel, lo stesso Fares ha spiegato: “Da tanti anni si parlava di un mio trasferimento qui, conosco bene Vagnati e mi ha sempre ispirato venire qui. Sui social ho avuto una bellissima accoglienza dai tifosi, non vedo l’ora di iniziare. Juric è un mister tosto, lavora bene e non vedo l’ora di iniziare. Obiettivi? Giocare con costanza, aiutare la squadra e raggiungere obiettivi massimi.”

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

Come dicevamo quindi la Lazio ha bisogno di sfoltire l’organico in questo freddo calciomercato di gennaio prima di poter pensare di abbracciare nuovi elementi che aiutino la causa. Nell’elenco dei possibili partenti rimane il nome di Vedat Muriqi, accostato con insistenza ad alcune società della Premier League negli ultimi giorni. Dopo l’interesse del Leeds però, adesso sarebbe piombato su di lui pure il CSKA di Mosca con i russi che sarebbero addirittura in pole position per aggiudicarselo.

