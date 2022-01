CALCIOMERCATO LAZIO/ Vavro ad un passo dal Copenaghen, Saint-Etienne su Muriqi

CALCIOMERCATO LAZIO: VAVRO SI AVVICINA AL COPENAGHEN

In casa Lazio i dirigenti stanno lavorando su alcune cessioni in modo tale da sbloccare il calciomercato in entrata. I parametri imposti dall’indice di liquidità hanno infatti sin qui frenato tutte le operazioni che avrebbero potuto potenziare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri a cominciare per esempio dalla situazione vissuta da Kamenovic, ancora ufficialmente svincolato ed in attesa di essere tesserato sin dalla scorsa estate.

In queste ore però sembra che le cose stiano cambiando dato che le indiscrezioni più recenti danno come imminente la partenza di Denis Vavro. Il venticinquenne polacco, sotto contratto fino al giugno del 2024, è finito ai margini della squadra e, come ricorda il Corriere dello Sport, già dopo il prestito all’Huesca dello scorso anno aveva espresso la volontà di tornare al Copenaghen, club con cui sta trattando la Lazio. Secondo la redazione di Radiosei, il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

Il nome di Vavro non è però l’unico nell’elenco dei possibili partenti dalla Lazio in questi frenetici giorni di calciomercato. Nonostante le recenti apparizioni n campo, Vedat Muriqi rimane pronto con le valigie in mano e secondo quanto rivelato dalla stampa turca, per lui si starebbero aprendo le porte del Saint-Etienne. I capitolini starebbero ora trattando con i francesi premendo per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

