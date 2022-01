CALCIOMERCATO LAZIO/ Vavro con Muriqi verso il CSKA, possibile Lapadula in prestito

La Lazio sta lavorando alle uscite in questi giorni di calciomercato così da rientrare nei parametri imposti dall’indice di liquidità ed operare poi in entrata. Nell’elenco dei calciatori in partenza ci sono sempre Vedat Muriqi e Denis Vavro che, stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore e secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbero finire entrambi al CSKA di Mosca. Lo stesso dirigente laziale Tare aveva confermato a margine dell’impegno in campionato di avere ricevuto un’offerta da una società russa.

Il ventisettenne kosovaro piace molto ai rossoblu ma tuttavia non sarebbe molto convinto della destinazione, preferendo vivere un’avventura altrove. I contatti dovrebbero intensificarsi nel corso di questa settimana e per Vavro si segnalano anche altre possibili opzioni visto che lo slovacco piace pure in Spagna al Rayo Vallecano ed all’Huesca dopo che il giocatore non si è accordato con il Valladolid.

In casa Lazio non è ancora tramontata l’idea di aggiudicarsi un attaccante da alternare ad Immobile in questa sessione di calciomercato invernale. Se da un lato il nome caldo resta quello di Jonathan Burkardt del Mainz, con cui si potrà discutere per l’estate, dall’altro è riemerso il nome di Gianluca Lapadula come alternativa temporanea. Come spiegato da Radiosei infatti i biancocelesti vorrebbero aggiudicarsi l’ex milanista con la formula del prestito il trentunenne del Benevento per poi concentrare i propri sforzi sul ventunenne tedesco a giugno.

