CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Magnani per la difesa, anche Rodriguez passa al Brescia

Calciomercato Lecce news, piace Giangiacomo Magnani dell’Hellas Verona

Il Lecce vuole raggiungere la salvezza nel più agevole modo possibile e per ottenere questo risultato i dirigenti si stanno muovendo sul calciomercato invernale con l’intenzione di sistemare l’organico a disposizione di mister Baroni in questi freddi giorni di trattative. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi avrebbero messo nel mirino un profilo in particolare per potenziare il reparto arretrato, ovvero quello di Giangiacomo Magnani, attualmente sotto contratto con l’Hellas Verona fino al giugno del 2025.

Protagonista con appena sette presenze quest’anno in gialloblu, Magnani potrebbe decidere di trasferirsi altrove specialmente nel caso in cui gli Stregoni gli garantissero un minutaggio maggiore. Se il ventisettenne nato a Correggio potrebbe anche arrivare subito in Puglia, i salentini valutano anche un altro profilo per il futuro e cioè quello di Xhuliano Skuka, attaccante albanese che milita in patria nel Partizani Tirana.

Calciomercato Lecce news, ufficiale il prestito anche per Pablo Rodriguez

Nel frattempo il Lecce ha completato un’altra operazione di calciomercato in uscita dopo la cessione in prestito al Brescia di John Björkengren avvenuta nei giorni scorsi, come si leggeva sul sito del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Brescia, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore John Björkengren al Brescia Calcio. La società giallorossa mantiene il diritto di riacquisto in caso di futura vendita.”

I salentini hanno infatti ceduto a titolo temporaneo pure Pablo Rodriguez sempre in Serie B al Brescia: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Rodríguez Delgado al Brescia Calcio.” Niente da fare quindi per il Benevento, dove il ventunenne avrebbe trovato un altro ex madridista come mister Fabio Cannavaro.

