Calciomercato Lecce News: ufficializzati Tiago Gabriel e Danilo Veiga

Il calciomercato Lecce ha ufficializzato due colpi in entrata per andare a sopperire le cessioni fatte, o che si concretizzeranno a breve, in questa finestra invernale, Pantaleo Corvino con una rapida operazione si è aggiudicato due giocatori giovani e in prospettiva interessanti che stavano facendo bene con il loro club precedente e che sono da subito a disposizione di Marco Giampaolo per il resto della stagione per raggiungere la salvezza, sperando di non rimpiangere che se ne è andato. Il primo nome è quello di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 che arriva a Lecce per 1,25 milioni di euro dalla Estrela Amadora e andrà a sostituire Andy Pelmard il cui prestito è stato girato al Las Palmas.

Calciomercato Lecce/ Dorgu allo United, chi lo rimpiazza? Ecco Veiga e Tiago Gabriel (oggi 31 gennaio 2025)

Il secondo calciatore preso dal calciomercato Lecce viene anche lui dalla Estrela Amadora ma è un terzino destro, Danilo Veiga, portoghese nato nel 2002 cresciuto nel Porto e con un passato anche in Croazia nel Rijeka acquistato per 1 milione e che fino a questo momento della stagione ha realizzato 2 assist in 16 partite. Il giocatore portoghese andrà a prendere in rosa il ruolo, almeno numerico, di un calciatore che ormai da giorni ci si aspetta che vada via e che venga ufficializzato dal suo nuovo club, il giocatore in questione è Patrick Dorgu che passerà al Manchester United per una cifra vicina ai 40 milioni come esplicita richiesta di Ruben Amorim.

Video Lecce Inter (0-4)/ Gol e highlights: rete e assist per Lautaro Martinez! (Serie A, 26 gennaio 2025)

Calciomercato Lecce News: Arber Hoxha innesto offensivo

Ora il calciomercato Lecce andrà alla ricerca di un giocatore offensivo che possa prendere il posto che Dorgu aveva all’interno degli schemi di gioco di Giampaolo e dei tecnici prima di lui, il calciatore che è stato individuato come migliore opzione è Arber Hoxha, trequartista e esterno offensivo ventiseienne albanese di proprietà della Dinamo Zagabria, con cui ha questa settimana ha battuto il Milan in Champions League, in stagione ha già collezionato 25 presenze in cui ha contribuito con 2 gol e 1 assist ma con l’arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina della squadra croata ha perso il posto da titolare e potrebbe essere ceduto per qualche milione al Lecce.

DIRETTA/ Lecce Inter (risultato finale 0-4): poker dal dischetto con Taremi! (Serie A 26 gennaio 2025)

Le alternative del calciomercato Lecce a Hoxha sono diverse e sono già sul taccuino di Corvino che non vuole farsi trovare impreparato nel caso la trattativa con la Dinamo Zagabria si faccia difficile, il primo nome è quello di Luka Ivanusec, trequartista ed esterno offensivo croato di proprietà del Feyenoord con cui però in questa stagione come nelle passate fatica a trovare spazio e continuità nonostante il grande talento. L’altro nome seguito dal calciomercato Lecce è quello di Simone Zanon, esterno di centrocampo classe 2001 della Carrarese con cui quest’anno ha giocato 23 partite realizzando 3 assist ma su cui c’è anche l’interesse della Fiorentina.