CALCIOMERCATO MILAN/ Ag.Cabaco: “Potrebbe andare in rossonero”

CALCIOMERCATO MILAN, PARLA L’AGENTE DI CABACO

I dirigenti del Milan sono impegnati su più fronti in questa fase del calciomercato estivo ed i rumors continuano ad aumentare per il club di Milanello. Secondo quanto rivelato dalla stampa uruguaiana di Sport890.com.uy, in occasione della trasmissione 100% Deportes, il procuratore Gerardo Arias ha parlato della possibilità che uno dei suoi assistiti, il difensore Erick Cabaco, potrebbe presto trasferirsi in rossonero spiegando: “Sono a Milano e avrò una riunione davvero molto importante perché c’è la possibilità che Cabaco passi al Milan.” Ventiseienne di proprietà del Getafe, Cabaco nella passata stagione è stato capace di collezionare 21 presenze complessive tra campionato e coppa. Capace di giocare anche da terzino destro, l’interesse nei confronti del sudamericano Erick Cabaco si motiva anche riguardo alla posizione di Alessio Romagnoli, capitano con il contratto in scadenza del contratto tra un anno e dato in uscita dal Milan nel caso in cui arrivassero offerte concrete per il suo cartellino.

CALCIOMERCATO MILAN, JUVENTUS SU KAIO JORGE

Il Milan presta sempre grande attenzione ai giovani di talento ed in questa finestra di calciomercato ha messo nel mirino Kaio Jorge. Di proprietà del Santos, il diciannovenne brasiliano ha il contratto in scadenza il 31 dicembre di quest’anno ma su di lui si è fatta prepotentemente avanti la Juventus. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero recapitato una lettere direttamente alla dirigenza del club verdeoro spiegando: “Caro Signor Andres Enrique Rueda Garcia, in riferimento al giocatore Kaio Jorge, sappiamo che il periodo di registrazione con il Santos scadrà il 31 dicembre 2021. Secondo le informazioni in nostro possesso, il giocatore non ha ulteriore accordo e, quindi, vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l’articolo 18.3 del Regulations on the Status and Transfer of Players.” A questo punto sembra improbabile che Kaio Jorge possa finire al Milan da qui alla fine di agosto ma bisognerà vedere se la Juventus riuscirà ad aggiudicarselo effettivamente in anticipo rispetto ai rossoneri.

