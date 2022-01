CALCIOMERCATO MILAN/ Ag.Tanganga: “Normale che i rossoneri lo seguano”

CALCIOMERCATO MILAN: PARLA L’AGENTE DI TANGANGA

In casa Milan la priorità per questa sessione di calciomercato invernale è stata la ricerca di un nuovo difensore centrale. I nomi emersi in orbita rossonera sono diversi anche se il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha recentemente spiegato che l’arrivo di un nuovo calciatore per quel ruolo non sarebbe indispensabile visti i prossimi rientri di alcuni elementi e le prestazioni offerte da altri giocatori come ad esempio Gabbia.

Lazetic al Milan?/ Calciomercato, è fatta per il diciottenne della Stella Rossa

Nell’elenco dei possibili candidati a far parte della difesa milanista figura anche il nome di Japhet Tanganga, sotto contratto col Tottenham fino al 2025. Intervistato durante Transfer Talk su Sky Sport UK, il suo procuratore Roberto De Fanti ha parlato dell’interesse di varie società nei confronti del suo assistito, dato in partenza per la Turchia la scorsa estate: “Con l’allenatore abbiamo considerato il fatto che Japhet dovesse trovare più minutaggio in questa stagione. C’erano tanti club interessati, quello più vicino al giocatore è stato il Galatasaray, un club importante a livello europeo. Ma Japhet ha iniziato ad avere la convinzione di poter trovare i suoi spazi al Tottenham: è rimasto qui e da quest’estate ha giocato diciannove partite.”

Calciomercato Milan/ Rinnovi ancora lontani per Kessie e Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Al Milan prosegue dunque sotto traccia la caccia ad un difensore entro la chiusura di questa finestra di calciomercato. Le quotazioni di Japhet Tanganga del Tottenham sembrano essere in rialzo ed al riguardo il suo agente ha spiegato: “Prestito al Milan? Proverò a dare una risposta generica: i club di Serie A stanno guardando parecchio in Premier League, ad esempio com’è successo con Dzeko, Smalling… Oppure Tomori, che credo sia l’esempio migliore: non giocava al Chelsea, è andato al Milan ed è tornato in Nazionale. Tammy Abraham anche, ha segnato, se non sbaglio, già 17 gol… Quindi credo che sia normale per i big club italiani di guardare in Inghilterra per vedere se ci sono giocatori che fanno al caso loro.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Lazetic in arrivo entro martedì, le cifre dell'operazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA