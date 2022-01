CALCIOMERCATO MILAN/ Concorrenza per Faivre, si pensa al rinnovo di Leao

In questa sessione di calciomercato invernale in casa Milan si sta lavorando su più fronti al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Pioli. Secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri starebbero pensando di blindare a lungo Rafael Leao, attualmente sotto contratto fino al giugno del 2024, proponendogli anche un aumento dell’ingaggio. Il rendimento offerto dal ventiduenne portoghese ha convinto il club lombardo a puntare su di lui pure in futuro.

Alvarez alla Fioentina?/ Calciomercato: agente in Italia, è corsa a due con il Milan

Per l’ex ala del Lille si profila un prolungamento fino al 2026 così da percepire inoltre 4 milioni di euro più bonus a stagione, in pratica tre volte più di quanto guadagna adesso. Un altro aspetto fondamentale che ha portato a questa decisione è senz’altro l’attaccamento alla maglia manifestato da Leao, già diventato beniamino di molti tifosi.

Calciomercato Milan/ Papà Ahmedhodzic: "Contatti con il club ma piace anche ad altri"

CALCIOMERCATO MILAN: CONCORRENZA PER FAIVRE

Una zona del campo in cui il Milan sembra voler metter mano sin dalla scorsa sessione di calciomercato estivo è il centrocampo, in particolare la trequarti ed in questo senso uno dei profili seguiti con maggior interesse rimane quello di Romain Faivre, di proprietà del Brest. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla redazione di calciomercato.com, sulle tracce del ventitreenne Faivre ci sarebbe pure il Lille, bisognoso di trovare nuovi rinforzi avendo ceduto appunto Ikoné alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE:

Kolo Muani al Milan?/ Calciomercato: la punta sembra vicina all'Eintracht Francoforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA