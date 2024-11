CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI TRATTA PER RICCI

Sono giorni importanti anche per il calciomercato Milan: recentemente Zlatan Ibrahimovic ha ricordato che le trattative non si fermano mai e che la società rossonera è sempre al lavoro nel tentativo di migliorare la rosa, possiamo dire che il Milan in questo momento abbia ancora qualche problema nella strutturazione della rosa e, anche se Paulo Fonseca sembra aver trovato la quadratura del cerchio, c’è sempre la possibilità di apportare modifiche anche a breve termine. Con uno sguardo soprattutto al centrocampo, in particolare in riferimento alle condizioni e al futuro di Ismael Bennacer: è chiaro che al Milan serva un regista, ruolo che adesso sta ricoprendo Tijjan Reijnders che però da mezzala box to box potrebbe definitivamente esplodere e diventare un campione.

Ora, le considerazioni che il calciomercato Milan sta facendo riguardano Reda Belahyane: il ventenne franco-marocchino sta rispettando le premesse ed è diventato un titolare nel Verona di Paolo Zanetti, su di lui sarà certamente fatto un tentativo a gennaio ma, nel corso di questa sessione invernale, i rossoneri proveranno a sondare il terreno anche per Samuele Ricci, che rimane il preferito in quella zona di campo e per il quale si sta lavorando soprattutto per giugno, ma anche tenendo aperta la possibilità che il Torino possa cedere, di fronte magari a una bella offerta, e vendere il calciatore tra un paio di mesi.

RICCI-MILAN, OPERAZIONE COMPLICATA

Quella del calciomercato Milan per portare Ricci in rossonero non sarà tuttavia un’operazione semplice, anzi: il Torino rimane sempre un osso molto duro con il quale trattare e in questo senso il Diavolo ha almeno due precedenti negativi, il primo relativo a qualche anno fa e che riguarda Andrea Belotti (i granata lo valutarono 100 milioni di euro all’epoca) e il secondo giusto lo scorso gennaio, quando Alessandro Buongiorno sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Milan ma poi l’affare non si concretizzò, con il difensore poi trasferitosi al Napoli (ad una cifra più alta) dove è diventato un leader nel reparto arretrato di Antonio Conte.

Per evitare di rimanere al palo anche stavolta, il Milan vuole muoversi in anticipo: su Ricci avrebbero chiesto informazioni il Manchester City e altri club inglesi, il fatto che nel solo 2024 abbia giocato quattro partite in nazionale – di cui tre da titolare – ha inevitabilmente aumentato il prezzo e presto potrebbe esserci la fila alla porta di Urbano Cairo, che naturalmente sarebbe ben felice di vendere al miglior offerente ma facendosi pagare bene. Ora, è parecchio complicato che il matrimonio tra Ricci e il Milan possa essere celebrato a gennaio, anche se le strade del calciomercato sono spesso imprevedibili; per giugno se ne potrebbe riparlare, ma Ibrahimovic e i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e bruciare la concorrenza.