CALCIOMERCATO MILAN/ Conte tenta Kessie, riscatto e prestito per Pellegri

In casa Milan si valutano le ultime manovre per potenziare l’organico a disposizione di mister Pioli per il prosieguo della stagione tramite questi giorni di calciomercato invernale. I rossoneri devono però ragionare anche su qualche rinnovo di contratto come quello di Franck Kessie, calciatore in scadenza a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, e che i rossoneri non vorrebbero perdere così da non ripetere le brutte esperienze vissute lo scorso anno con gli addi di Calhanoglu e Donnarumma.

Il centrocampista è al momento impegnato con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa e le parti dovrebbero incontrarsi per discutere dell’eventuale prolungamento del rapporto il prossimo mese ma intanto, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport UK, il Tottenham starebbe provando a convincere il calciatore a trasferirsi a Londra. Il tecnico Antonio Conte avrebbe addirittura preso contatto con il venticinquenne ed il suo entourage per provare a strappare l’ok prima che si possa accordare definitivamente con il Milan.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

La dirigenza del Milan è attiva su più fronti in questo mese di calciomercato. Stando a quanto emerso nelle scorse ore i rossoneri stanno completando il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco per 4.5 milioni di euro dopo i colloqui avuti con il suo agente ed i monegaschi in queste settimane. Una volta diventato a tutti gli effetti un giocatore del Milan, Pellegri dovrebbe quindi essere ceduto in prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2023 al Torino, club in cerca di un attaccante.

