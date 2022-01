CALCIOMERCATO MILAN/ Cuenca per giugno, ora Conti per arrivare a Viti

La finestra di calciomercato invernale può regalare qualche nuovo elemento alle squadre del nostro campionato ma al Milan si sta lavorando anche in vista del futuro. Stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore provenienti da Calciomercato L’Originale su Sky Sport, un nome caldo per giugno seguito con grande interesse dai rossoneri è quello di Jorge Cuenca, ventiduenne di proprietà del Villarreal ed attualmente in prestito fino a giugno al Getafe.

Difensore centrale con una valutazione che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, Cuenca potrebbe fare al caso dei rossoneri specialmente nel caso in cui dovesse partire Romagnoli in estate ed aspettando di conoscere quali saranno le condizioni di Simon Kjaer, ora fermo ai box per infortunio ma comunque non più giovanissimo.

CALCIOMERCATO MILAN: CONTI LA CHIAVE PER VITI

Un’operazione che potrebbe invece concludersi in tempi più brevi è quella riguardante il trasferimento di Andrea Conti all’Empoli. In scadenza a giugno, l’ex atalantino non è più riuscito a trovare lo spazio sperato dopo i tanti brutti infortuni che lo hanno colpito ed ora potrebbe giocare il resto della stagione in Toscana. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di avere in questo modo una sorta di diritto di prelazione per il giovane Mattia Viti ma la concorrenza non manca. Come riporta Calciomercato.com, l’Atalanta avrebbe già provato ad aggiudicarselo con un’offerta respinta al mittente da 15 milioni di euro. Rimangono attente all’evolversi della situazione anche il Napoli e la Fiorentina.

