CALCIOMERCATO MILAN, GIALLO POBEGA: SCAMBIO CON ILICIC?/ Giroud, c’è ancora da fare..

Il calciomercato del Milan è ancora in attesa di mettere a posto tasselli importanti, dopo le partenze a zero di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che non hanno di certo alimentato ottimismo. Ma la società sta lavorando e una importante pedina di scambio potrebbe diventare Tommaso Pobega, centrocampista di scuola rossonera che dopo un lungo peregrinare in prestito è tornato alla base dopo una eccellente stagione con lo Spezia. Protagonista nel campionato che ha regalato ai liguri la salvezza, Pobega si è guadagnato anche la maglia della Nazionale Under 21, confermando di essere uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Eppure, neanche la prossima potrebbe essere la stagione giusta per vederlo in rossonero: sta prendendo piede la possibilità di girare il giocatore all’Atalanta in cambio di Josip Ilicic, che sembra arrivato al capolinea della sua esperienza bergamasca. Le valutazioni però al momento sono diverse, il Milan vorrebbe un conguaglio economico a favore per chiudere l’affare e l’Atalanta non è convinta.

CALCIOMERCATO MILAN, PER GIROUD SI ATTENDE IL CHELSEA

Quella riguardante lo scambio Pobega-Ilicic potrebbe diventare una situazione in procinto di decollare rapidamente in casa milanista. Si spera più rapidamente della telenovela-Giroud per la quale sembra possa esserci ancora da aspettare. Almeno un paio di settimane, per capire come il francese possa lasciare Londra: l’uscita a sorpresa della Francia da Euro 2020 ha sicuramente contribuito ad accelerare un po’ la situazione, ma la situazione non ha fatto registrare svolte a livello economico. Giroud ha già un accordo col Milan per un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, ma il duo Maldini-Massara, parlando con l’agente del centravanti transalpino, ha sottolineato di non essere intenzionato a corrispondere un conguaglio al Chelsea. Che aveva però promesso a Giroud di liberarlo gratis in caso di accordo con un club fuori dall’Inghilterra: se i Blues manterranno la promessa, tra pochi giorni il bomber francese vestirà la maglia rossonera.

