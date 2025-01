Calciomercato Milan Nws: Santiago Gimenez unico obiettivo per l’attacco

Il calciomercato Milan sembra aver cambiato un’altra volta la strategia per portare in rossonero l’attaccante per Sergio Conceiçao, la richiesta dell’allenatore portoghese è di avere un calciatore che possa occupare sia la posizione centrale che quella di esterno ma la dirigenza del Milan ha altre idee. Dopo essersi allontanati definitivamente da Marcus Rashford e con la trattativa per Joao Felix che fatica a decollare, Moncada ha deciso di voler sistemare un altro problema della fase offensiva del Milan e portare in rossonero un attaccante che possa garantire almeno 20 gol a stagione.

Il Milan è quindi tornato alla carica di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord già seguito in estate quando era sfumato l’arrivo di Zirkzee e che è considerato il profilo giusto e mancante per far fare il salto di qualità ai rossoneri, il calciatore ha più volte sottolineato l’interesse nel vestire una maglia importante come quella del Milan ma non sembra avere fretta di lasciare l’Olanda e non ha richiesto la cessione. Il Feyenoord dall’altra parte non vuole cedere il suo bomber e per venderlo in questa o nelle prossime sessioni di mercato chiede almeno 40 milioni di euro, cifra che difficilmente il Milan spenderà nel mese di gennaio.

Calciomercato Milan: Dodi Lukebakio idea per la seconda metà di stagione, Luka Jovic in uscita verso Monza

Il calciomercato Milan però sembra aver deciso di voler puntare su un grosso nome per l’attacco con caratteristiche da classica prima punta, la dirigenza deve però cercare di soddisfare Conceiçao per questa seconda metà di stagione e per questo ha chiesto informazioni al Siviglia per il loro miglior giocatore in rosa fino a questo momento della stagione, Dodi Lukebakio, esterno belga ventisettenne che in 20 partite ha realizzato 9 gol. Il giocatore potrebbe voler lasciare una società in difficoltà e che lotta per la salvezza e accasarsi al Milan che cerca di convincere il Siviglia a lasciar partire il giocatore in prestito fino a fine stagione con il diritto di riscatto a fine dell’anno.

Un nome che è in uscita dai rossoneri invece è Luka Jovic che, nonostante l’ingresso in campo nella partita contro la Juventus, non sembra poter far parte del futuro del Milan e il cui ingaggio è considerato troppo elevato per il suo ruolo in rosa. Per il giocatore si è mosso il Monza che nelle ultime ore ha concluso la cessione del suo attaccante titolare Milan Djuric al Parma ma la destinazione non scalda il serbo e l’ingaggio elevato impone ad Adriano Galliani di trovare un accordo con il Milan.