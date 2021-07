CALCIOMERCATO MILAN/ I rossoneri aspettano Giroud e Diaz pensando a Kessie

CALCIOMERCATO MILAN, KESSIE E BRAHIM DIAZ

In questa finestra di calciomercato la dirigenza del Milan ha il suo bel da fare per sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Pioli. Tra le situazioni più spinose da risolvere c’è senza dubbio quella riguardante il rinnovo del contratto di Franck Kessie, in scadenza tra un anno nel giugno del 2022. Al fine di evitare addii dolorosi come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri vorrebbero chiudere in tempi brevi la trattativa per il prolungamento contrattuale del centrocampista della Costa D’Avorio sebbene al momento ci sia una certa distanza tra richiesta ed offerta: stando ai rumors infatti Kessie ed il suo entourage chiederebbero fino a 6 milioni di euro all’anno, un bell’aumento di stipendio se si pensa agli attuali 2,2 milioni attualmente percepiti. C’è maggior fiducia invece nei confronti del ritorno di Brahim Diaz, dato che il Real Madrid potrebbe lasciarlo tornare a Milanello anche tramite i buoni rapporti tra le due società.

CALCIOMERCATO MILAN, GIROUD IN ARRIVO

Il Milan sembra ormai esser vicinissimo all’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea in questa sessione di calciomercato estivo per circa due milioni di euro. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Minotti ha espresso il suo parere sull’attaccante francese spiegando: “Credo che sia l’acquisto giusto: il Milan ha bisogno di un centravanti di riferimento in alternativa a Ibrahimovic; non ci sarà bisogno di adattare calciatori in quel ruolo. Giroud è un grande campione, ma accetterebbe anche di stare in panchina.” Pure il giornalista Maurizio Compagnoni ha sottolineato l’importanza di avere un’altra punta oltre allo svedese: “Con Ibra potrà giocare in corso di partita, in alcune situazioni d’emergenza quando il Milan avrà bisogno di segnare. Il Milan ha fortemente bisogno di un giocatore come Giroud, Ibrahimovic ha dimostrato di poter essere ancora protagonista, ma quante partite potrà giocare? Avere uno come Giroud è fondamentale, ti sposta molto gli equilibri. L’anno scorso Rebic e Leao non sapevano neanche da dove si comincia a far la punta, al di là del valore individuale.”

