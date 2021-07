CALCIOMERCATO MILAN/ Ilicic, c’è ancora distanza con l’Atalanta. La richiesta

CALCIOMERCATO MILAN, DISTANZA PER ILICIC

I dirigenti del Milan sono impegnati su più fronti in questi frenetici giorni di calciomercato. Uno dei reparti in cui i rossoneri vogliono aggiungere qualità è la trequarti specialmente dopo aver perso Hakan Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter a parametro zero dopo esser rimasto svincolato. Nell’elenco dei calciatori seguiti con grande interesse dal Milan c’è senza dubbio il trentatreenne sloveno Josip Ilicic, già in rotta con l’Atalanta lo scorso gennaio quando già si ipotizzava un suo approdo a Milanello. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parti non avrebbero ancora trovato l’intesa per questo trasferimento a causa della richiesta dei bergamaschi di 8 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire. L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di aggiudicarsi lo sloveno ad una cifra nettamente inferiore, magari approfittando di strappare un affare nell’ultima parte di agosto. Intanto l’ex milanista José Altafini pensa che l’ex Palermo possa fare al caso del Milan: “Tra i nomi elencati, rispondo Josip Ilicic dell’Atalanta. Lo sloveno viene da un’annata complicata, ma qualora riuscisse a recuperare, si tratterebbe certamente di un grande acquisto.”

CALCIOMERCATO MILAN/ Ag.Cabaco: "Potrebbe andare in rossonero"

CALCIOMERCATO MILAN, NOVITA’ SU KAIO JORGE

L’interesse espresso, secondo i rumors, da diversi club europei, Milan compreso, nei confronti di Kaio Jorge sta diventando un vero e proprio tormentone di calciomercato per questa sessione estiva. Secondo quanto rivelato dal consulente di mercato Sergio Canozzi, collaboratore del Santos proprietario del calciatore da alcuni anni, in un’intervista a Sky Sport avrebbe spiegato: “Abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Quello che sta accadendo è il risultato di una manovra sbagliata dell’agente del calciatore. Kaio Jorge ha un contratto in essere con il Santos fino al 2023, stiamo parlando con diversi club e aspettiamo delle proposte. Juventus? Abbiamo avuto un paio di contatti. Sappiamo che in una situazione normale il ragazzo potrebbe valere 25 milioni, ma al momento un’offerta sui 15 milioni verrebbe presa in considerazione.” Il contratto scadrebbe quindi non il 31 dicembre di quest’anno dunque ma addirittura fra due stagioni, permettendo al Santos di non svendere il giovane attaccante scatenando anzi una sorta di asta. La Juventus rimane per ora comunque in vantaggio rispetto al Milan nella corsa a Kaio Jorge.

LEGGI ANCHE:

Brandt al Milan?/ Calciomercato news, il tedesco piace anche alla LazioCalciomercato Milan/ Ilicic e Bakayoko, prestito per entrambi ma solo ad agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA