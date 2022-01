CALCIOMERCATO MILAN/ Maldini: “Pobega ce lo teniamo, su Bennacer, Theo e Leao…”

In questa sessione di calciomercato invernale la dirigenza del Milan è attiva su più fronti fra entrate, uscite e rinnovi di contratto. Intervenuto in occasione del meeting online 2021 AIMC (Associazione Italiana Milan Clubs) la scorsa settimana, Paolo Maldini ha parlato delle mosse rossonere, come raccolto su Youtube dal canale “Milan Club Val Vibrata”: “Faremo il possibile e non sarà un mercato di quelli roboanti, ma se avremo bisogno di qualcosa interverremo. Andiamo avanti con fiducia fino alla fine dell’anno, faremo i conti alla fine.”

Calciomercato Milan/ Anche Pioli rinnoverebbe Leao: "Mi ricorda Henry, deve..."

L’ex difensore ha poi parlato dei rinnovi di Bennacer, Theo e Leao: “Innanzitutto i tre giocatori che hai nominato hanno un contratto in scadenza nel 2024. Quindi naturalmente come per gli altri, Donnarumma, Kessie, Calhanoglu, siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa. Quello di Theo è molto ben avviato così come quello di Ismael, e stiamo parlando con Rafa Leao. L’intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre. Naturalmente sono calciatori che hanno dato tanto ad oggi, pur essendo comunque giovani, e che pensiamo possano dare tantissimo nel futuro prossimo nostro.”

Botman al Milan?/ Calciomercato, l'agente: "Ho parlato di lui anche con la Roma"

CALCIOMERCATO MILAN: LE PAROLE DI PAOLO MALDINI

Il calciomercato di gennaio è ancora lungo ma in casa Milan il dirigente Paolo Maldini sembra avere le idee ben chiare sul futuro dell’organico e del club in generale. In merito a Tommaso Pobega ha poi aggiunto: “Innanzitutto è uno dei tanti ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Ognuno di loro ha fatto un percorso diverso, Pobega è andato due anni in prestito in Serie B, poi è andato allo Spezia e sta crescendo tantissimo al Torino. Sappiamo il valore della storia nostra e dei nostri ragazzi, è senza dubbio un giocatore che sta dimostrando di poter essere con noi, ma questo lo sapevamo già l’anno scorso. Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto.”

LEGGI ANCHE:

Alvarez alla Fioentina?/ Calciomercato: agente in Italia, è corsa a due con il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA