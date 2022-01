CALCIOMERCATO MILAN/ Massara: “Rinforzo in difesa solo se ci può migliorare”

Il calciomercato invernale prosegue così come gli impegni ufficiali per il Milan che ieri sera è uscito sconfitto dalla sfida casalinga contro lo Spezia a causa di un errore arbitrale. Intanto i dirigenti rossoneri stanno comunque ragionando su eventuali nuovi rinforzi da consegnare al tecnico Stefano Pioli così da poter migliorare l’organico e affrontare al meglio il prosieguo della stagione attualmente in corso.

Calciomercato Milan/ Nel mirino anche Gatti per la difesa rossonera

Prima della sfida contro i liguri, il direttore sportivo dei lombardi Frederic Massara ha parlato delle manovre della società ai microfoni di DAZN spiegando: “L’infortunio di Tomori non è così grave e dovrebbe rientrare velocemente. Continuiamo a pensare che se ci sarà l’opportunità di completare il reparto difensivo, lo faremo ma solo alle condizioni che ci permetteranno di migliorare la squadra.” L’elenco dei calciatori accostati al Milan in questo senso è abbastanza lungo nonostante le difficoltà nel trovare la soluzione migliore per aggiudicarseli.

Calciomercato Milan/ Pioli: "Compriamo solo per migliorare, sui rinnovi..."

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Non è dunque da escludere che da qui alla fine di questa sessione di calciomercato possa ancora arrivare un volto nuovo tra le file del Milan. Se da un lato pare impossibile arrivare a Sven Botman, valutato troppo caro dal Lille, bisognerà ora prestare attenzione ad eventuali colpi last-minute o se si sceglierà di puntare forte su giovani promettenti in estate.

LEGGI ANCHE:

Botman al Milan?/ Calciomercato, pres.Lille: "Abbiamo bisogno di lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA