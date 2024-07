Calciomercato Milan news/ Abraham con una contropartita? Pavlovic si avvicina (14 luglio 2024)

Calciomercato Milan news: Saelemaekers come pedina di scambio?

Tra i giocatori in uscita in casa Milan ci sarebbe anche Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito al Bologna. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il belga potrebbe essere utilizzato dal Milan come pedina di scambio per chiudere qualche operazione di calciomercato: in particolare, l’ex rossoblù potrebbe essere “sfruttato” per arrivare a Tammy Abraham della Roma che piace molto al Diavolo e alla sua dirigenza: si tratterebbe di uno degli obiettivi più concreti per l’attacco rossonero, con la Roma che non lo valuta come incedibile e sarebbe pronta a farlo partire in caso di un’offerta ritenuta congrua.

Lo stesso Abraham gradirebbe la destinazione milanese, e ancor più la riterrebbe la sua proprietà. L’inglese sarebbe ben felice di indossare la maglia del Milan: sarebbe questa la sua opzione di calciomercato preferita tra quelle prospettate dalla dirigenza della Roma. L’agenzia dell’attaccante starebbe mediando con la dirigenza giallorossa per definire le condizioni per le quali il calciatore potrebbe o meno partire.

Calciomercato Milan news: Pavlovic, si può fare

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il Milan sarebbe pronto sul calciomercato a chiudere l’affare per portare in rossonero Pavlovic, difensore di proprietà del Salisburgo finito da qualche tempo sul taccuino del Diavolo per rinforzare il reparto arretrato. I rossoneri potrebbero chiudere l’affare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, bonus compresi: l’accordo sembra in dirittura d’arrivo. Sembra invece sempre più lontano il profilo di Demirovic, che sarebbe pronto a firmare con lo Stoccarda per le prossime cinque stagioni.











