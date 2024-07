Calciomercato Milan News/ Fullkrug insidia Abraham! Si insiste per Pavlovic (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NUOVO NOME PER L’ATTACCO

Il calciomercato Milan e la priorità dell’attaccante. I rossoneri hanno una lunga lista per quanto riguarda il ruolo di centravanti, anche se le idee dell’ultimo minuto sembrano orientate verso il doppio colpo Tammy Abraham e Alvaro Morata con lo spagnolo attualmente maggiormente favorito.

Mentre si chiude per Morata e si cerca la quadra per Abraham con la Roma, il Milan aggiunge alla lista un altro obiettivo: Niclas Fullkrug. L’attaccante della Nazionale tedesca e del Borussia Dortmund vice campione d’Europa può essere un’idea, in particolar modo per le idee di Fonscea.

In tutto ciò il Milan non molla la pista Depay. L’attaccante olandese, più mobile per attitudine rispetto a Fullkrug, è attualmente svincolato dato che l’Atletico Madrid non ha rinnovato il suo contratto. Se l’ingaggio non dovesse essere proibito, il Milan ci potrebbe pensare seriamente.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IN DIFESA LA PRIORITÀ È PAVLOVIC

Il calciomercato Milan deve però anche pensare alla difesa. I tanti gol subiti nell’ultima stagione, seconda peggior difesa delle prime dieci dopo il Napoli, sono un dato su cui ripartire per migliorare. Fonseca lo sa bene ed è per questo che avrebbe una richiesta precisa per la società.

Si tratta di Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo. Secondo i rumors di calciomercato, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage per convincere il club austriaco a cedere il classe 2001. Inutile dire che sarà difficile spuntarla a cifre basse: il giocatore è talentoso, c’è concorrenza e da sempre il Salisburgo è una bottega cara. In ogni caso, il serbo è la priorità della difesa.

