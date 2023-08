Calciomercato Milan News/ Alberico Evani promuove i rinforzi: “Fatti innesti mirati” (12 agosto 2023)

Calciomercato Milan, le ultime news. Il vicecampione del mondo 94 Alberico Evani promuove gli acquisti: “Mirati e funzionali”

Il calciomercato del Milan sta ottenendo riscontri decisamente positivi nell’ambiente rossonero. Sia i tifosi che gli addetti ai lavori stanno vivendo con grande entusiasmo questa fase del mercato, guardando alla nuove stagione e al campionato con fiducia e consapevolezza. A tal proposito, il vicecampione del mondo 94 ed ex rossonero Alberico Evani ha commentato le mosse del Milan in una bella intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Dopo l’addio di Maldini si pensava a un mercato al risparmio e invece, ‘sacrificato’ Tonali, sono stati fatti acquisti mirati e funzionali”, ha detto.

“Il Milan si è rinforzato con giocatori discretamente giovani e di qualità, penso a Okafor. Servirà tempo per inserirli ma la qualità c’è e Pioli ora ha molte alternative”. L’ex calciatore del Milan ha poi detto la sua sulla lotta scudetto e di chi metterà i bastoni tra le ruota del Napoli: “Napoli, Juve, Inter e Milan: lo scudetto è un discorso tra queste squadre“, il suo parere.

Tra gli altri tifosi d’eccezione che promuovono il calciomercato del Milan, c’è anche il famoso chef Carlo Cracco che, sempre alla Gazzetta dello Sport si è espresso così sulle prospettive a breve termine della squadra del cuore. “Finché c’è Pioli c’è speranza. Mi dispiace che sia stato ceduto Tonali, ma bisogna mettere in conto le occasioni e coglierle quando capitano”, ha detto Carlo Cracco.

“Ovvio che dispiace anche per l’addio di Maldini o per la piega che ha preso la questione di San Siro, io però credo, per quanto riguarda il Milan, che si stia facendo un buon mercato. E mi fido delle scelte del nostro tecnico. Saremo competitivi”.

