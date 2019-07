Calciomercato Milan News/ André Silva-Monaco salta tutto per… (ultime notizie)

André Silva sembrava essere un colpo di calciomercato in uscita per il Milan, ma almeno per adesso tornerà in rossonero. Il centravanti spagnolo infatti non ha superato le visite mediche al Monaco, che lo aveva acquistato per trenta milioni di euro. L’equipe medica della società monegasca ha trovato un problema ai tendini al ragazzo ex Porto, motivo per il quale si è deciso di fare un passo indietro questo quanto raccontato in un primo momento da La Gazzetta dello Sport. Differente è la versione reale poi confermata dalla rosea e lanciata da Sky Sport e MilanNews che parlano invece di un accordo non trovato dal calciatore con il suo nuovo club. Questo comunque non dovrebbe creare problemi nell’affare che porterà a Milano Angel Correa dall’Atletico Madrid. Il Milan però deve affrettarsi a trovare un acquirente per il lusitano che sia pronto come il Monaco a tirare fuori dal portafoglio un assegno da ben trenta milioni di dollari.

Calciomercato Milan News, no della Juventus per Demiral

Il calciomercato del Milan dovrebbe portare in tempi brevi all’acquisto di un difensore centrale di livello. In cima alla lista dei desideri, secondo Sky Sport, rimane Demiral calciatore che la Juventus ha prelevato dal Sassuolo. Pare che i bianconeri al momento lo ritengano incedibile nonostante in rosa ci siano già Chiellini, Bonucci, De Ligt e Rugani. La sensazione è che inserendo una clausola di riacquisto nell’accordo, vantaggiosa per i bianconeri a prescindere da come andranno le cose, l’affare si potrebbe anche fare. La società piemontese sarebbe felice di veder giocare il giovane in una squadra prestigiosa come il Milan a patto di poterlo riprendere come e quando vorrà.

