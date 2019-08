CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Assalto finale per Correa (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan sta chiudendo obiettivi importanti, ma Marco Giampaolo attende il vero e proprio botto per potersi lanciare verso obiettivi competitivi. E il nome caldo è sempre quello di Correa dell’Atletico Madrid: come riporta Sky Sport, c’è stato l’incontro tra il Milan, rappresentato da Boban e Massara come dirigenti, con gli agenti del calciatore argentino che, in caso di addio all’Atletico Madrid, ha deciso di abbracciare i rossoneri anche se l’offerta economica del Monaco si è rivelata superiore. Un passo importante poiché l’Atletico Madrid dovrà venire a patti con la volontà del giocatore e i 40 milioni di euro offerti dal Milan per Correa potrebbero diventare sufficienti, a fronte di una richiesta dei Colchoneros che partiva da 50 milioni e che sembrava quasi irremovibile.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BIGLIA VERSO IL GENOA

Il calciomercato del Milan si muove anche in uscita, con Lucas Biglia da tempo considerato una pedina sul piede di partenza. Questo nonostante Marco Giampaolo abbia dei piani legati al suo rilancio, ma il regista argentino vorrebbe abbracciare un progetto che lo porti ad essere di nuovo titolare inamovibile, come ai tempi della Lazio. Si era parlato di un forte interessamento della Fiorentina che poi non si era concretizzato, ora la pista calda è quella che porterebbe Biglia a Genova, sponda rossoblu. Giampaolo non ha ancora dato semaforo verde alla cessione ma si arrenderebbe di fronte alla volontà del giocatore, intrigato dal Genoa. Manca però la soluzione sull’ingaggio: Biglia al Milan percepisce 3,5 milioni netti l’anno, il Genoa potrebbe spingersi a un biennale da 2 milioni a stagione. Solo il giocatore può sbloccare a questo punto la situazione.

