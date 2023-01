CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti col rinnovo di Leao, piace il giovane Angelo Gabriel

Calciomercato Milan news, le ultime sul rinnovo di Rafael Leao

In casa Milan continua a tenere banco il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Rafael Leao, in scadenza nel giugno del 2024. Il portoghese piace moltissimo sia al Chelsea che al Paris Saint-Germain ma la volontà dei rossoneri e del giocatore stesso sarebbe quella di proseguire l’avventura insieme, alzando ulteriormente l’asticella per un ventitreenne che ha sicuramente ancora ampi margini di miglioramento sotto diversi punti di vista.

Come spiegato da Sky Sport, l’ultima proposta di rinnovo sarebbe di 6,5 milioni di euro più 1,2 milioni di bonus, ricordando che Leao deve sempre pagare una somma ingente allo Sporting di Lisbona dopo aver perso la causa riguardante il suo scorretto passaggio in Francia al Lille. L’avvocato francese ed il padre-agente del classe 1999 sono in contatto con i dirigenti milanisti e valutano il da farsi ma al momento i segnali di una permanenza al Milan di Leao sembrano essere tutti positivi.

Calciomercato Milan news, piace il diciottenne Angelo Gabriel

Il Milan è da sempre una delle squadre più attente ai giovani di prospettiva in fase di calciomercato soprattutto se si pensa ai calciatori provenienti dal Sud America. C’è un elemento in particolare che sarebbe finito nel mirino rossonero in questo senso, ovvero Angelo Gabriel del Santos. Attaccante diciottenne, il brasiliano ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com: “Sono veloce, mi piace puntare l’avversario, saltarlo col dribbling e andare in porta. Per questo mi rivedo in Neymar, Robinho, Ronaldinho… Penso ai grandi funamboli brasiliani. Mi ispiro a loro, li ho studiati nei dettagli e adesso in campo cerco di ripetere proprio quelle giocate.”

Calciomercato Milan news, un giovane brasiliano per il futuro

Il Milan dovrà fare i ocnti con la concorrenza rappresentata dalle big d’Europa se vorrà aggiudicarsi Angelo Gabriel durante il calciomercato. Nel frattempo il classe 2004 ha spiegato: “Oggi voglio consacrarmi nel Santos, poi domani chissà… È chiaro che mi piacerebbe molto giocare negli stadi più prestigiosi d’Europa. Mi immagino già al Santiago Bernabéu, a San Siro, al Camp Nou, al Parc des Princes… Sogno di giocare la Champions, LaLiga, la Serie A, la Premier, la Ligue 1: come potrei negarlo? Per arrivarci, però, so che dovrò fare ancora tanta strada.”











