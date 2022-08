CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bakayoko verso il Nottingham Forest, no a Cristiano Ronaldo

Calciomercato Milan news, Bakayoko nel mirino del Nottingham Forest

In questo agosto di calciomercato estivo in casa Milan il lavoro della dirigenza per sistemare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione appena cominciata sembra tutt’altro che concluso. I rossoneri devono infatti pensare anche a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano più nei piani della società e dell’allenatore ed in questo elenco figura il nome di Tiémoué Bakayoko.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Gabbia verso la Samp, Pioli: "I nuovi devono giocare"

In prestito dal Chelsea fino al termine dell’annata calcistica in corso, il centrocampista francese non sembra aver convinto l’ambiente nella sua seconda avventura con i lombardi, intervallata pure dall’esperienza con il Napoli. Sulle sue tracce si registra da diversi giorni l’interesse del Nottingham Forest e secondo quanto rivelato dalla redazione di MilanNews.it, il Milan avrebbe aperto alla trattativa con gli inglesi. La neo promossa sarebbe inoltre una destinazione gradita per lo stesso ventisettenne Bakayoko.

Calciomercato Milan news/ Rinnovo ufficiale per Tomori, niente da fare per Mancini

Calciomercato Milan news, niente da fare per Cristiano Ronaldo

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa ma non sembra possibile l’approdo di Cristiano Ronaldo al Milan entro la fine della sessione estiva. Deciso a salutare il Manchester United in piena crisi con l’obiettivo di accasarsi in un club che giochi la Champions League, Ronaldo sarebbe stato proposto dal suo agente Jorge Mendes a diverse società tra cui quella rossonera così come l’Inter. La strategia attuata da Massara e Maldini stona con l’arrivo del fuoriclasse portoghese, troppo caro per le casse milaniste a causa dello stipendio da 24 milioni all’anno.

LEGGI ANCHE:

Kiwior al Milan?/ Calciomercato news, sondaggio per il classe 2000 dello Spezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA