CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bakayoko verso la Premier, ufficiale il rinnovo di Tomori

Calciomercato Milan news, Nottingham Forest interessato a Bakayoko

In casa Milan i dirigenti continuano a lavorare per potenziare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione che sta ufficialmente per cominciare questo pomeriggio. L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di aggiudicarsi un nuovo centrocampista dopo aver perso a parametro zero Franck Kessie, accasatosi da svincolato al Barcellona dopo aver deciso di non proseguire con i lombardi. Tuttavia, in uscita c’è un altro elemento in quella zona del campo stando ai rumors, ovvero Tiémoué Bakayoko.

Calciomercato Milan news/ Pioli: "Contentissimo di chi è arrivato. Adli e Origi..."

Il ventisettenne francese non avrebbe convinto il tecnico milanista nel corso della sua seconda esperienza a Milanello e da un paio di settimane si parla molto del possibile addio anticipato nonostante sia al Milan in prestito dal Chelsea fino al giugno del 2023. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, per Bakayoko si potrebbe profilare un ritorno in Premier League dove viene seguito con grande interesse dal neo promosso Nottingham Forest, società storica del calcio inglese.

Onyedika al Milan?/ Calciomercato, il preferito per il centrocampo se parte Bakayoko

Calciomercato Milan news, ufficiale il rinnovo di Fikayo Tomori

Oltre a cessioni e nuovi acquisti, in questa sessione estiva di calciomercato il Milan si sta dedicando anche a qualche rinnovo contrattuale come quello di Fikayo Tomori. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei rossoneri si può infatti leggere: “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori fino al 30 giugno 2027. Arrivato al Milan nel gennaio 2021, Fikayo ha dimostrato da subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’affetto dei tifosi rossoneri. Tomori e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Diallo, N'Dicka o Tanganga per la difesa, Torino su Lazetic

© RIPRODUZIONE RISERVATA