CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bennacer, ecco quanto scatta la clausola e poi tocca a Leao

Calciomercato Milan news, la clausola sul contratto di Bennacer

Il Milan sta guardando in casa propria in questi giorni di calciomercato invernale al fine di sistemare alcuni contratti in scadenza. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, i rossoneri sembrano essere in via di definizione per il prolungamento del rapporto con l’algerino Ismael Bennacer, autore di una buona prestazione anche ieri sera nella partita pareggiata per 2 a 2 contro la Roma a San Siro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bennacer vicinissimo al rinnovo, poi tocca a Leao

In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2024, il venticinquenne nato in Francia firmerà con i lombardi fino al 30 giugno 2027 guadagnando 4 milioni di euro più bonus all’anno: un cospicuo aumento di stipendio se si pensa agli 1,6 milioni percepiti attualmente. A partire dal 2024 sarà inoltre esercitabile la clausola rescissoria per strapparlo al Milan pattuita a 50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti col rinnovo di Leao, piace il giovane Angelo Gabriel

Calciomercato Milan news, Leao sarà il prossimo contratto da rinnovare

Dopo Bennacer, c’è un altro elemento che i dirigenti del Milan vorrebbero trattenere il più a lungo possibile già a partire da questa finestra invernale di calciomercato. Stiamo parlando di Rafael Leao, protagonista ieri sera con l’assist del momentaneo 2 a 0 segnato da Pobega. Arrivato a Milano anche il padre-agente del portoghese, secondo quando rivelato da La Gazzetta dello Sport, il problema relativo alla causa da 19,5 milioni di euro persa con lo Sporting sarebbe un problema superato ed il giocatore dovrebbe ricevere un adeguamento d’ingaggio arrivando a percepire 7/7,5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao resta in bilico, via Jungdal e piace Gonzalez

Calciomercato Milan news, Mirante e Jungdal in uscita

Passando al capitolo portieri, il Milan potrebbe cedere uno o due estremi difensori da qui alla fine del calciomercato. Antonio Mirante piace infatti allo Spezia che deve fare i conti con gli infortuni dei presenti in rosa mentre il ventenne Andreas Jungdal potrebbe passare già in giornata all’Altach.











