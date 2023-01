CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bennacer vicinissimo al rinnovo, poi tocca a Leao

Calciomercato Milan news, Bennacer ad un passo dal rinnovo

In casa Milan i dirigenti sembrano essere attivi su più fronti in questa sessione di calciomercato invernale. Tra possibili nuovi innesti ed eventuali uscite, i rossoneri sono concentrati anche sui rinnovi di contratto di alcuni importanti giovani calciatori in scadenza tra un anno, ovvero a giugno 2024, come ad esempio Ismail Bennacer. Il venticinquenne algerino pare in ogni caso aver ricevuto un’offerta importante.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, il venticinquenne Bennacer dovrebbe rinnovare il proprio rapporto con il Milan passando dal 2024 al 2027, confermando la clausola da 50 milioni di euro. Si attende dunque una risposta da parte del giocatore e del suo entourage con la consapevolezza di ricevere un adeguamento di ingaggio da 4 milioni all’anno più bonus.

Detto di Bennacer, una volta ricevuta una risposta dall’algerino allora il Milan si dedicherà anima e corpo al rinnovo del contratto di Rafael Leao, in scadenza come era quello del collega a giugno 2024. L’interesse dei grandi club con il Chelsea mettono un po’ di apprensione ai lombardi che vorrebbero essere sicuri di poter contare ancora a lungo sul portoghese, il quale non vorrebbe lasciare Milano se non per un’offerta economica più vantaggiosa che gli consenta facilmente di saldare la somma dovuta allo Sporting di Lisbona per la causa persa in merito al suo scorretto trasferimento al Lille.

Passando invece al capitolo portieri, dopo l’arrivo di Devis Vasquez il Milan potrebbe invece lasciar partire un giocatore già presente nell’organico da qui alla fine della finestra invernale di calciomercato. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di MilanNews.it, lo Spezia starebbe sondando il terreno con i rossoneri per cercare di aggiudicarsi il trentanovenne Antonio Mirante, terzo portiere milanista, così da sopperire agli infortuni rimediati dai due estremi difensori della rosa.











