Calciomercato Milan News/ Bomba di mercato: Tonali torna a Milano, Ibra al lavoro… (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, TORNA TONALI? LA SITUAZIONE

Il calciomercato Milan valuta il ritorno di Sandro Tonali, ma quanto c’è di vero? Questa è la grande domanda dietro l’indiscrezione del The Sun: secondo il giornalista Alessandro Schiavone, i rossoneri starebbero lavorando sotto traccia per riabbracciare il figliol prodigo.

La situazione però è più complessa di cosa si può pensare. Non si tratta infatti di un rientro a casa immediato, anzi, la volontà di Tonali è quella di “restituire” la pazienza e la fiducia del club inglesi con qualche anno ad alto livello, come tutti si aspettavano.

Alla fine, Tonali ha disputato appena otto partite con la maglia dei Magpies. Prima il caso scommesse in Italia, dove l’ex Brescia e Milan è stato coinvolto in primis insieme a Fagioli, poi l’ulteriore squalifica di due mesi maturata in terra inglese.

Insomma, tolto le gare iniziali Tonali non ha mai più visto il campo. La voce che lo vedrebbe vicino al Milan, infatti, è più una sorta di promessa. Entro quattro anni, ovvero la durata del contratto al Newcastle, il calciatore farà ritorno a Milano.

CALCIOMERCATO MILAN, SIMIC VIA A TITOLO DEFINITIVO

Il calciomercato Milan saluterà invece nell’immediato è Jan-Carlo Simic. Il difensore rossonero, che ha già debuttato e anche segnato in Serie A, ha trovato l’accordo definitivo e completo per trasferirsi in Belgio, all’Anderlecht.

Il classe 2005 non continuerà dunque la sua esperienza né al Milan né al Milan Futuro, squadra Under 23 dei rossoneri che debutterà la prossima stagione. Le cifre dell’affare è di 3 milioni più clausola di futura rivendita di 20% in favore del Milan.

