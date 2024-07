Calciomercato Milan/ Fofana in stand-by. Colombo e Simic verso l’addio (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FOFANA RIMANE IL SOGNO ROSSONERO MA IL MONACO CHIEDE TROPPO

Non ancora veramente nel vivo il calciomercato Milan con Fonseca che sta già lavorando nel ritiro pre stagione ma si ritrova una rosa ancora incompleta e con grandi punti interrogativi in vista della prossima stagione. I rossoneri hanno praticamente chiuso la trattativa per Morata con lo spagnolo atteso a Milanello nei prossimi giorni ma rimane ancora grosso il dubbio sul centrocampo dove Fofana e Samardzic sono i due nomi più caldi anche se le trattative sono ad un punto morto.

Fofana è il preferito dal calciomercato Milan che vorrebbe inserire un calciatore fisico nel centrocampo di Fonseca ma il Monaco continua a fare muro per il francese chiedendo 25 milioni di euro nonostante la volontà del calciatore che spinge verso l’Italia. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Richard Rios del Palmeiras anche se non sembra esserci stato ancora nulla di concreto da parte della società rossonera che ritiene Fofana l’obiettivo numero uno.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COLOMBO E SIMIC VICINI ALLA CESSIONE

Grandi cessioni non sono previste nel calciomercato Milan che sta lavorando per liberare gli esuberi e creare un interessante tesoretto da poter reinvestire in entrata e finanziare il mercato. Tra i più vicini alla cessione c’è Lorenzo Colombo che cerca una sistemazione dopo la deludente stagione al Monza e sembrerebbe sempre più vicino a vestire la maglia dell’Empoli anche se, negli ultimi giorni, l’interesse del Torino si è fatto più forte.

In uscita anche il diciannovenne Jan-Carlo Simic che è richiesto dall’Anderlecht che, secondo La Gazzetta dello Sport, è pronto ad offrire 3 milioni di euro al Milan per liberare il difensore prima della scadenza prevista nel 2025. Sul serbo c’è anche l’interesse del Lecce che sta cercando un difensore per sostituire Pongracic e potrebbe sfruttare la volontà di Simic che sembrerebbe aver rifiutato di giocare in Serie C con il Milan Futuro dopo esser stato il capitano della Primavera rossonera.

