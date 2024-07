CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ C’è l’offerta per Morata! Per Emerson Royal serve di più (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER MORATA SI FA SUL SERIO!

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere ben presto sferrato l’assalto decisivo a un obiettivo molto importante, per chiudere finalmente la lunga ricerca del centravanti che dovrà raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Il Milan sta infatti intensificando i suoi sforzi per portare Alvaro Morata in rossonero. I dirigenti milanisti ritengono che l’attaccante spagnolo sia il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo della squadra e starebbero proseguendo attivamente le trattative per il suo ingaggio.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe infatti già trovato un accordo sui termini contrattuali con Morata. Il club avrebbe preparato un contratto valido fino al 2027, con opzione per il 2028, con uno stipendio annuale di circa 5 milioni di euro. Questi dettagli sarebbero emersi durante le ultime discussioni tra le parti, rappresentando un importante passo avanti verso la conclusione dell’affare anche se ora bisognerà far entrare la trattativa davvero nel vivo cercando l’accordo con l’Atletico Madrid.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL TOTTENHAM NICCHIA PER EMERSON ROYAL

Per quanto riguarda gli obiettivi sulle fasce, il calciomercato del Milan ha da tempo messo nel mirino il brasiliano Emerson Royal, per rinforzare la fascia destra della difesa, su richiesta del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano vuole avere sulla corsia opposta a Theo Hernandez un giocatore veloce e fisicamente dominante, e il terzino brasiliano del Tottenham sembra corrispondere perfettamente a queste caratteristiche.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla BBC, il Tottenham non ha intenzione di cedere Emerson Royal a prezzo di saldo. Il club inglese starebbe richiedendo una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, mentre il Milan aveva inizialmente offerto circa 12 milioni (10 milioni di sterline). Questa differenza di valutazione sembra aver frenato momentaneamente l’avanzamento della trattativa di calciomercato, con la prima offerta ufficiale del Milan che è stata rispedita al mittente dagli Spurs: servirà uno sforzo ben maggiore per portare il giocatore a Milanello.

