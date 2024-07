CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per Morata si può pagare la clausola, Broja l’alternativa (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MANOVRE IN ATTACCO!

Il calciomercato del Milan cerca sempre di trovare una svolta per il ruolo di centravanti. Non solo Zirkzee, sul taccuino dei rossoneri per la prossima stagione alla voce attaccanti compare anche il nome di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, attualmente in forza all’Atletico Madrid, sembra essere stato contattato direttamente da Zlatan Ibrahimovic. Né la clausola rescissoria né l’ingaggio rappresentano un ostacolo di calciomercato per il Milan; tuttavia, la decisione di lasciare Madrid spetta al giocatore.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Relevo, Zlatan Ibrahimovic avrebbe sondato il terreno chiamando direttamente Morata, che si è sentito lusingato dall’interesse rossonero. Attualmente impegnato con la Spagna a Euro 2024, dove affronterà la Germania ai quarti di finale, Morata ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro, una cifra che il Milan è disposto a pagare. Anche il nodo riguardante l’ingaggio, che ammonta a 6 milioni di euro all’Atletico, sembra essere stato risolto. Morata è molto legato all’Atletico ma un ritorno in Italia potrebbe altrettanto stuzzicarlo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UN’IPOTESI DALL’ALBANIA

Il calciomercato del Milan si muove comunque anche riguardo alternative per l’attacco. Armando Broja è da tempo nel mirino di calciomercato del Milan e in Albania, sua patria, si fa pressione affinché l’attaccante classe 2001 approdi in rossonero. Tra i sostenitori c’è anche il presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, che ha dichiarato: “Da milanista sarei doppiamente felice“. In un’intervista a Sportitalia, Duka ha elogiato Broja, di proprietà del Chelsea.

“È sicuramente uno dei più grandi talenti della storia del calcio albanese“, ha spiegato Duka. “Sarebbe il miglior colpo possibile per il mercato estivo del Milan. Ha doti incredibili e non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. Ha bisogno di giocare con continuità a livello di club, e penso che la Serie A e il Milan siano l’occasione giusta per lui per emergere nel calcio europeo. Sono convinto che diventerà uno dei migliori attaccanti d’Europa. È pronto per una sfida nel calcio italiano e sono certo che sarebbe un successo“.

