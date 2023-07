Calciomercato Milan News/ Chukwueze è già in Italia. Gabbia saluta e va al Villareal (giovedì 27 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: CHUKWUEZE PREPARA L’ESORDIO

Il calciomercato Milan prosegue a pieno ritmo e segna l’ennesimo colpo di questa sessione estiva. L’ultimo innesto in ordine di tempo è quello di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Il giocatore è atterrato in Italia e ha completato in giornata le visite mediche di rito.

Il nuovo calciatore a disposizione di mister Stefano Pioli non raggiungerà il resto della squadra rossonera negli Stati Uniti ma resterà a Milanello a lavorare da solo in attesa del ritorno dei compagni di squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esordio in maglia rossonera dell’attaccante esterno nigeriano avverrà l’8 agosto contro il Monza nel nuovo Trofeo Silvio Berlusconi.

MANCA UN CENTROCAMPISTA PER IL DIAVOLO

Calciomercato Milan che, però, non è ancora chiuso del tutto. A centrocampo sono arrivati, come noto, Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Ora il Diavolo sta cercando di stringere i tempi per arrivare ad un mediano di ruolo e ha individuato in Yunus Musah del Valencia il suo principale obiettivo. Al Milan si sta riflettendo sulla possibilità di acquistare un altro centrocampista, con caratteristiche, però, da regista. Al momento, infatti, nell’attesa del recupero di Ismaël Bennacer, è Rade Krunić il costruttore di gioco designato con Reijnders la prima alternativa in quella posizione.

In uscita, infine, il centrale difensivo Matteo Gabbia lascia Milano e si trasferisce in Spagna. Come annunciato sul sito della squadra, il difensore è stato ceduto in prestito secco al Villareal CF fino al prossimo 30 giugno 2024. Il Milan rinuncia, quindi, alle ottime prestazioni sportive del giocatore, che in questa stagione sportiva ha disputato diciassette partite, quattro delle quali in Champions League. Il club spagnolo ha già annunciato sui suoi social l’arrivo del giovane difensore, sostenendo che è arrivato un nuovo rinforzo per la difesa gialla.











