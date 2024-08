CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHUKWUEZE NEL MIRINO DELL’EVERTON

Il Milan sta valutando quali operazioni portare a termine in questo agosto di calciomercato e, oltre ai movimenti in entrata ed in uscita, i dirigenti devono per forza di cose fare i conti con l’interesse espresso dagli altri club nei confronti dei suoi campioni. Un giocatore molto chiacchierato in questo senso nelle ultime ore pare essere il nigeriano Samuel Chukwueze, attaccante che starebbe convincendo il nuovo tecnico Paulo Fonseca ma che piace anche ad un club militante in Premier League come l’Everton.

L’indiscrezione proveniente da fichajes.net rivela come gli inglesi avrebbero messo gli occhi sul venticinquenne per rinforzare il proprio reparto offensivo ma i rossoneri sarebbeo disposti a privarsi della loro punta solo per una maxi-offerta che si aggiri intorno ai 45-50 milioni di euro, a dimostrazione di quanto si voglia puntare su Chukwueze in questa e nella prossima stagione in casa Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IN USCITA OKAFOR O SAELEMAEKERS

In uscita dal Milan in questo calciomercato estivo potrebbero esserci due giocatori come Alexis Saelemaekers e Noah Okafor. Il primo starebbe lasciando il segno nelle idee tattiche di mister Fonseca e potrebbe essere dunque confermato dopo il periodo trascorso in prestito al Bologna che non ha voluto riscattarlo nonostante l’interesse espresso da club della Premier League e secondo i rumors anche dalla Lazio ma la sua valutazione rimane fissata intorno ai 20 milioni di euro. Lo svizzero potrebbe essere invece inserito in un’eventuale scambio con la Roma per arrivare a Tammy Abraham. specialmente nel caso in cui non dovesse segnare continuità nell’immediato futuro.