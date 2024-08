CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SVOLTA SAMARDZIC?

Il calciomercato del Milan può trovare una svolta importante a centrocampo: l’Udinese ha chiarito la sua intenzione di cedere Lazar Samardzic, come dichiarato dal direttore generale Gianluca Nani in un’intervista a Sky Sport. Contrariamente alla politica abituale del club, che solitamente vende i suoi talenti nel loro momento migliore, il club friulano sembra deciso a lasciar partire il giocatore serbo quest’estate, ritenendo che non abbia più la motivazione giusta per dare il meglio con la maglia bianconera.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Berardi diventa un'idea concreta. Lukaku, occhio all'Aston Villa! (3 agosto 2024)

Il primo incontro tra il Milan e i friulani però non ha portato a un accordo di calciomercato, poiché la richiesta di 20 milioni di euro più bonus per Samardzic è stata ritenuta eccessiva dal club rossonero. Moncada, Furlani e Ibrahimovic considerano il giocatore una promessa dal valore attuale di circa 15 milioni, dato che ha mostrato talento, ma non ancora con la costanza necessaria per essere considerato un giocatore maturo da 25 milioni di euro. La trattativa non prevede l’inclusione di contropartite tecniche, nonostante i tentativi del Milan di inserire Adli nell’affare.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Tiago Santos alternativa a Bellanova. Smalling e Abraham in partenza (3 agosto 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NO-STOP COL TOTTENHAM PER EMERSON ROYAL

Altra svolta importante nel calciomercato del Milan per la trattativa per l’acquisto di Emerson Royal è ormai alle fasi finali, e una conclusione positiva sembra imminente, potenzialmente già nelle prossime ore. Il club rossonero ha intensificato i contatti con il Tottenham per chiudere l’affare nel minor tempo possibile. L’incontro a Casa Milan di due giorni fa tra Moncada, Furlani e l’agente Castagna ha portato a un accordo completo per quanto riguarda il contratto del terzino destro brasiliano e le relative commissioni.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024/ Jacobs e non solo: da Paltrinieri al ciclismo in linea e l'Italvolley (3 agosto)

Ora, l’entourage del giocatore e gli intermediari stanno cercando di convincere il Tottenham ad accettare le condizioni proposte dal Milan. Il Milan ha offerto 14 milioni di euro più 3 milioni di bonus, mentre il Tottenham richiede 15 milioni garantiti e 3-4 milioni di bonus. La trattativa è ancora in corso per definire la struttura di questi bonus, ma l’accordo complessivo sembra molto vicino. Il Milan spera di chiudere l’affare rapidamente per avere Emerson Royal a disposizione a Milanello prima del ritorno della squadra dalla tournée americana.