CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Concorrenza per Ziyech e Ibrahimovic sta per firmare

Calciomercato Milan news, il punto su Ziyech e Ibrahimovic

In casa Milan il calciomercato potrebbe presto portare un nuovo trequartista con l’arrivo di Charles De Ketelaere dal Club Brugge. Tuttavia, i nomi seguiti con grande interesse dai rossoneri sono diversi e l’alternativa principale al belga è rappresentata da Hakim Ziyech, ventinovenne di proprietà del Chelsea. Il marocchino vorrebbe lasciare Londra per trovarsi una squadra che gli offra maggiori garanzie sul suo impiego in campo ma secondo quanto riportato da Dean Jones di GiveMeSport, sulle sue tracce si registra ora la forte presenza del Manchester United.

Il Milan valuta dunque un elemento da aggiungere alla propria trequarti e se vorrà accaparrarsi Ziyech dovrà vedersela con i Red Devils. Intanto i tifosi dei lombardi potrebbero presto sorridere visto l’imminente annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic: rimasto ufficialmente svincolato dallo scorso primo di luglio, stando ai rumors entro martedì lo svedese dovrebbe firmare il nuovo contratto che gli permetterà di continuare ad allenarsi a Milanello per un altro anno.

Calciomercato Milan news, ufficiale Caldara allo Spezia

Era nell’aria da qualche giorno ma ora è diventato ufficiale il trasferimento di Mattia Caldara dal Milan allo Spezia in questo luglio di calciomercato. Sul sito del club rossonero si può infatti leggere: ” AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara allo Spezia Calcio.”

