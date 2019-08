CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Conti piace al Werder Brema (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan è ancora in via di definizione tra entrate e uscite e una novità potrebbe presto concretizzarsi riguardo l’esterno difensivo Andrea Conti. Un giocatore sul quale i rossoneri puntavano forte al momento del suo acquisto dall’Atalanta, ma gli infortuni hanno gelato le velleità del ragazzo, che negli ultimi due anni ha potuto farsi vedere in campo con continuità solo nella seconda parte della scorsa stagione. Troppo poco per diventare un imprescindibile, ma non per non suscitare interesse da parte di alcuni club internazionali. Su tutti il Werder Brema, che vorrebbe offrire al Milan un conguaglio pesante in grado di convincere i rossoneri a lasciar Conti libero. Il Milan per ora spara abbastanza alto, 15 milioni di euro, con l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che parla anche di un interesse del Parma, ma non alle cifre del club meneghino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ANCHE LAXALT IN PARTENZA

Di sicuro il calciomercato del Milan farà registrare importanti stravolgimenti anche per quanto riguarda le cessioni di alcune seconde linee, con Giampaolo che vuole ridefinire la squadra secondo le sue preferenze e non secondo quelle dei suoi predecessori. E anche Diego Laxalt dovrebbe essere coinvolto da questa sorta di rivoluzione, con gli esterni attualmente in rosa che sicuramente non sembrano piacere moltissimo al nuovo allenatore. All’ex Genoa non mancano comunque gli estimatori e ce ne sarebbe uno particolarmente importante, considerando l’esperienza che si parerebbe di fronte all’uruguaiano. Stiamo parlando di Gasperini e l’Atalanta, che vorrebbero puntare sull’esperienza di Laxalt per affrontare al meglio la storica prima esperienza in Champions League del sodalizio bergamasco. Come riporta Sky Sport, però, il Milan non sarebbe disposto a cedere in prestito il giocatore, che potrebbe dunque restare senza un’offerta adeguata.

