Calciomercato Milan News/ Correa e Depay i nomi più gettonati (ultime notizie)

E’ un Milan cauto ma operativo in sede di calciomercato, con gli occhi ben aperti e i riflettori puntati sui possibili rinforzi. Le manovre riguardano soprattutto il reparto offensivo: con la cessione vicina di Andrè Silva, il Milan potrebbe sbloccare l’arrivo di un giocatore importante da affiancare al pistolero Piatek. Angel Correa dell’Atletico Madrid resta in questo senso uno dei nomi più gettonati, ma attenzione anche ad un’altra idea rossonera che porta alla pista talentuosa di Matias Zaracho del Racing. Un nome che non è detto debba necessariamente rappresentare un’alternativa a Correa, che alla fine potrebbe arrivare comunque. Dai principali siti di calciomercato, infatti, l’operazione per Correa viene data in fase avanzata. Restano da capire le tempistiche esatte, ma di certo in società hanno le idee chiare e sperando consegnare nel più breve tempo possibile un rinforzo di spessore a mister Marco Giampaolo.

Calciomercato Milan News, sfuma Nabil Fekir?

Sembra possa sfumare l’arrivo di Nabil Fekir al Milan. Il giocatore del Lione, che dava la sensazione di voler aspettare un’offerta formale da parte del club rossonero, alla fine avrebbe deciso di trasferirsi al Real Betis. Dalla Francia la notizia di mercato secondo cui il giocatore dell’Olympique Lione si sarebbe deciso ad accettare la proposta degli spagnoli. Nel corso delle prossime ore, dunque, Nabil Fekir dovrebbe partire alla volta di Siviglia. Si parla di intesa vicinissima tra i due club, al lavoro per perfezionare gli ultimi dettagli. La trattativa era partita con una richiesta stellare da parte del Lione, che pretendeva circa sessanta milioni di euro. Stando alle ultime news, invece, l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di venticinque milioni di euro, più bonus di vario genere. Se l’affare dovesse andare a buon fine il Milan dovrà concentrarsi su altri obiettivi per il proprio attacco.

