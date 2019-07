Calciomercato Milan News/ Correa, è oggi l’ufficialità? (Ultime notizie)

Il Milan è scatenato sul calciomercato, pronto a ufficializzare l’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Le ultime arrivano dal portale di Alfredo Pedullà che ha confermato quanto detto da Sky Sport poco prima. Il calciatore è veramente a un passo, pronto a firmare un contratto di cinque anni a tre milioni di euro netti a stagione. Il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia una cifra di 40 milioni più dieci di bonus. Angel Correa potrebbe aprire la strada alla cessione di Suso che è sempre nel mirino della Roma. Al momento però non sembrano interessare Patrik Schick e Cengiz Under, proposti come contropartite tecniche. Lo spagnolo sarà ceduto solo di fronte a una congrua offerta economica.

Calciomercato Milan News: Idea Todibo in difesa, ma Caldara è il colpo!

Il Milan lavora sul calciomercato alla ricerca di un difensore che possa dare a Marco Giampaolo più possibilità di scelta. Secondo France Football il club meneghino sarebbe piombato su Jean-Clair Todibo del Lione, difensore classe 1999 di grandissima prospettiva. Il club italiano vorrebbe prenderlo in prestito, con il diritto di riscatto solamente opzionale. Attenzione però perché i rossoneri il vero acquisto l’hanno fatto dodici mesi fa quando in Lombardia da Torino è arrivato Mattia Caldara. Dopo una stagione sfortunatissima, passata praticamente tutta in infermeria, l’obiettivo è quello del rilancio nella stagione che inizierà tra un mese. Il centrale ai tempi dell’Atalanta era considerato uno dei talenti più luminosi del nostro paese e a Milano ci credono fermamente per il futuro.

