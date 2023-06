CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Cresce l’ipotesi Luka Romero: può arrivare a parametro zero (17 giugno 2023)

Calciomercato Milan News, l’idea Luka Romero può decollare: ecco chi è l’esterno destro che piace ai rossoneri

Spunta un nuove nome sul fronte del calciomercato del Milan. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il club rossonero avrebbe messo nel mirino l’esterno destro Luka Romero. Il promettente laterale ha giocato nella Lazio la scorsa stagione, ma mister Maurizio Sarri non lo ha mai considerato realmente come potenziale titolare. Non a caso Romero ha chiuso il campionato con dodici presenze ed un gol, decisivo, contro il Monza.

Il profilo argentino piace parecchio alla società milanista, che potrebbe decidere di affondare il colpo, considerando che il laterale è un’occasione a parametro zero. Niente rinnovo con la Lazio e possibilità di andare altrove per il pupillo di Igli Tare, con il Milan che osserva interessato e aspetta il momento propizio. L’idea prenderà corpo nel corso dei prossimi giorni o resterà una semplice voce di mercato?

Luka Romero ha conquistato un piccolo grande record nella sua carriera. E’ stato infatti il più giovane debuttante di sempre nella storia della Liga. Giocò con la maglia del Maiorca contro il Real Madrid nel 2020, collezionando una manciata di minuti proprio contro i galacticos. Luka Romero vanta due gol in nove partite con l’Under 20 dell’ Argentina, con cui ha partecipato all’ultimo mondiale.

Adesso è arrivato il momento di trovare una nuova squadra e il Milan sta alla finestra. Ricordiamo che il giovane argentino è in scadenza con il club di Lotito e tra due settimane sarà libero di accasarsi ad una nuova squadra. Rimpolperà la batteria di esterni a disposizione di mister Pioli? I tifosi si aspettano rinforzi importanti in vista della nuova stagione e Luka Romero, in questo senso, potrebbe accontentare tutti.

