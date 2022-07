CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere allo scoperto: “Ascolto i club interessati”

Calciomercato Milan news, le dichiarazioni di Charles De Ketelaere

La rincorsa ad un nuovo trequartista prosegue in casa Milan per questa sessione di calciomercato estivo. Il profilo su cui i rossoneri hanno messo gli occhi da ormai diverse settimane è quello di Charles De Ketelaere del Club Brugge. I belgi non vogliono cedere a cuor leggero il loro calciatore volendolo utilizzare anche domani nella Supercoppa di Belgio contro il Gent. Il ventunenne è però uscito allo scoperto ribadendo la sua volontà di lasciare i nerazzurri in caso di proposte interessanti provenienti da altre società.

Intervistato da Eleven Belgio, De Ketelaere ha spiegato: “Sono curioso di sapere cosa porterà il futuro, se altri club mostreranno il loro interesse io li ascolterò. Nel calcio devi ascoltare tutti perché avrebbero qualcosa di significativo da dire o qualcosa di interessante da offrirti. Prima pensavo: ‘Se mai dovessi lasciare il Club Brugge, avrei tanta paura’. Ma ora è diverso. Se c’è un’offerta solida sarò sicuramente pronto. Dove mi immagino fra sei anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio e sarò diventato campione, perché no avrò vinto la Champions League con il mio club. Questi sono i miei sogni.”

Calciomercato Milan news, Mattia Caldara va allo Spezia

Il Milan sta dunque provando a rinforzare il suo organico in questi giorni di calciomercato estivo con alcuni movimenti in entrata. I rossoneri stanno però ragionando anche su qualche partenza come ad esempio quella di Mattia Caldara. Il difensore, dovrebbe essere girato in prestito allo Spezia dove dovrebbe trovare maggior spazio per giocare da titolare con continuità ed ha salutato i compagni a Milanello da un paio di giorni.

