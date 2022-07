CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere e Renato Sanches sempre nel mirino rossonero

Calciomercato Milan news, De Ketelaere e Renato Sanches nel mezzo

Il Milan sta lavorando parecchio in questi giorni di calciomercato estivo. La squadra ha cominciato la preparazione in vista della stagione che sta per cominciare e nel frattempo i dirigenti rossoneri stanno provando ad aggiudicarsi alcuni rinforzi che possano migliorare l’organico a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli, concentrandosi soprattutto sul centrocampo. Il nome più caldo accostato per completare la trequarti resta quello di Charles De Ketelaere del Club Brugge.

Il belga sarebbe ben contento di trasferirsi in Lombardia ma resta da convincere la sua società di appartenenza. Discorso inverso per Renato Sanches: il Milan avrebbe raggiunto l’intesa con il Lille per il trasferimento del centrocampista portoghese che però deve ancora trovare un accordo con i rossoneri visto l’ingaggio da 6 milioni attualmente percepito in Francia. I milanesi continuano la loro campagna di rafforzamento quindi rimanendo vigili anche su altre occasioni da cogliere al volo.

Calciomercato Milan news, Ziyech rimane sullo sfondo

Il Milan, come abbiamo detto, sta cercando un nuovo trequartista in questa finestra di calciomercato. Quello di De Ketelaere non è però il solo profilo seguito da Maldini e Massara in questo senso visto che da tempo si parla anche di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea. Il marocchino ha recentemente preso in mano il controllo della gestione dei suoi interessi abbandonando l’entourage che lo aveva accompagnato sinora nella sua carriera e sarebbe ben disposto a lasciare Londra per Milano.

