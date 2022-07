Calciomercato Milan news/ De Ketelaere, sfida al Leicester: Gabbia bloccato

Calciomercato Milan news, pericolo Premier!

Il calciomercato del Milan attende ancora di accendersi su nomi importanti. Anche in attacco, dove il belga Charles De Keteleare sembra aver sorpassato Nicolò Zaniolo nell’elenco degli obiettivi. Per il gioiello del Bruges, classe 2001, potrebbe esserci però la concorrenza di un club inglese. Il Leicester deve vendere per fare cassa due calciatori belgi, connazionali dunque di De Ketelaere.

Ovvero Dennis Praet, che potrebbe finire in Italia o al Torino o alla Fiorentina a titolo definitivo. E quindi Youri Tielemans, centrocampista dai piedi buoni che potrebbe diventare obiettivo concreto di Arsenal e Manchester United. Se questi affari andranno in porto, allora le “Foxies” potrebbero pareggiare la richiesta da 40 milioni di euro che il Bruges richiede per il suo gioiello. Il Milan è pronto a spingersi fino a 30 milioni, ma se arrivasse la concorrenza di un club importante la situazione di calciomercato potrebbe complicarsi e i rossonero sarebbero costretti a virare su un’alternativa.

Calciomercato Milan news, Gabbia bloccato

Calciomercato Milan: anche in difesa la situazione è in stand by, con il club che sta vivendo ore decisive per il rinnovo del duo Maldini-Massara a livello dirigenziale. Una situazione molto importante che, una volta sbloccata, potrebbe anche far variare alcune strategie.

Il Milan non ha ancora deciso l’obiettivo dopo aver visto sfumare il possibile arrivo di Sven Botman al centro della difesa. Si è parlato a lungo di Francesco Acerbi ma al momento il club ha bloccato la cessione in prestito di Matteo Gabbia alla Sampdoria. Solo dopo un arrivo in difesa Gabbia potrà lasciare Milanello. Acerbi resta un elemento d’interessa ma la Lazio dovrà ridimensionare le pretese per il cartellino di un calciatore legato al club da un contratto fino al 2025, ma che ha sempre 35 anni. Pur restando nel giro della Nazionale, ad Acerbi il Milan preferirebbe un profilo più giovane ma tutto si deciderà dopo aver ratificato l’eventuale permanenza di Maldini e Massara.

