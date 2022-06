CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dietrofront su Origi, è derby per Scamacca

Calciomercato Milan news: Origi è infortunato…

Calciomercato Milan: si valutano profili per l’attacco per i campioni d’Italia in carica. Un nome caldissimo degli ultimi giorni è stato quello del belga Divock Origi del Liverpool, già salutato dal tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, come una “leggenda” del club. Origi era da tempo sul piede di partenza e il Milan sembra essersi mosso in anticipo per bruciare la concorrenza e portarlo in Serie A.

Milan, passaggio di proprietà: Cardinale ha firmato/ Club passa da Elliott a RedBird

Il Milan sembra però aver operato un dietrofront, almeno parziale, sull’attaccante e il giornalista esperto di calciomercato Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha spiegato perché: “Origi arriva, ma non subito. È leggermente infortunato e si vuole presentare al meglio per fare le visite mediche, giustamente. Prima vuole guarire perfettamente. L’offerta però è formalizzata e il Milan aspetta l’ok da parte del giocatore per poter fare le visite mediche“. Dunque le visite mediche andranno superate al meglio, il Milan non vuole sorprese per rinforzare il suo attacco.

Enzo Fernandez al Milan?/ Calciomercato: ha detto sì dopo blitz in Argentina, ma...

Calciomercato Milan news: per Scamacca è scontro con l’Inter?

Le trattative di calciomercato che riguardano il Milan potrebbero però improvvisamente accendersi riguardo l’attacco su un nome inizialmente inaspettato. Gianluca Scamacca è stato per mesi promesso sposo dell’Inter, ma il Milan sembra più che interessato a inserirsi nella trattativa col Sassuolo.

Si potrebbe accendere un derby con i nerazzurri, con l’amministratore delegato della società neroverde, Giovanni Carnevali, che in un’intervista rilasciata proprio in queste ore ha spiegato come la partita di mercato per Scamacca sia più che mai aperta: “Ancora deve partire tutto, non c’è alcuna richiesta ufficiale. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità“. Dunque nessun accordo di massima con l’Inter e il Milan sembra pronto a un’offerta vicina ai 30 milioni di euro richiesti dal club emiliano.

Noa Lang al Milan?/ Calciomercato: accordo col giocatore, Bruges fissa il prezzo ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA