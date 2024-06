CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dobvyk alternativa a Zirkzee. Rabiot dopo l’Europeo? (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI SBLOCCA DOVBYK?

Il calciomercato del Milan continua giorno dopo giorno a dare la caccia ad un elemento di qualità per l’attacco, in grado di raccogliere l’onerosa eredità di Olivier Giroud. La novità è che la pazienza del club rossonero per la trattativa che porterebbe a Joshua Zirkzee si starebbe progressivamente esaurendo e dunque il Milan potrebbe virare fortemente su Artem Dobvyk, l’attaccante ucraino del Girona “Pichichi” della Liga 2023/24, capocannoniere con 24 gol a fine stagione.

Calciomercato Milan news/ Clamoroso dall'Arabia per Rafael Leao: pronti 100 milioni! (19 giugno 2024)

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la trattativa di calciomercato tra Milan e Dovbyk potrebbe finalmente sbloccarsi ora che il Girona ha individuato il sostituto dell’ucraino: Abel Ruiz dello Sporting Braga. I catalani avrebbero già raggiunto un accordo con l’attaccante cresciuto nel Barcellona, che attende solo il via libera dal suo club per tornare a giocare in patria. In più ci sarebbe comunque la pista che porta a Taty Castellanos, ceduto un anno fa alla Lazio ma rimasto sempre nei cuori dei tifosi: individuato il sostituto, Dobvyk al Milan potrebbe davvero decollare.

Raiola, retroscena Donnarumma/ “Sarebbe rimasto al Milan se...” (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALLA FINESTRA PER RABIOT

Il calciomercato del Milan tiene intanto sempre in grande considerazione la possibilità di portare Adrien Rabiot in rossonero. Situazione che si era ipotizzata già da qualche settimana, con il centrocampista francese che al momento non ha ancora risolto le riserve sul suo futuro, tantomeno sulla possibilità di restare in bianconero. Il Milan si è già mosso per tempo ma deve ancora attendere le decisioni di Rabiot, che probabilmente slitteranno a dopo la fine degli Europei.

Le parole di Rabiot dal ritiro della Nazionale francese sul suo futuro sono state eloquenti: “Pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell’Europeo. Non è così, ma non mi preoccupa. Io sono concentrato sull’Europeo, questo l’ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia. Non sono preoccupato per il mio futuro“. Non esattamente una dichiarazione d’amore per la Juventus e il Milan è pronto a inserirsi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Salgono le quotazioni di Diogo Leite. Wieffer pista calda (19 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA